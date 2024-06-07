Мировые цены на алюминий резко выросли

Forbes: с начала 2024 года цены на алюминий выросли более чем на четверть

С начала 2024 года мировые цены на алюминий выросли более чем на четверть. О резком подорожании металла свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов.

Стоимость трехмесячных фьючерсов на поставку металла выросла до 2767,5 доллара за тонну — она стала рекордно высокого уровня за последние два года. С начала 2024-го прирост составил 28 процентов.

По словам опрошенных Forbes аналитиков, несмотря на то, что текущие цены далеки от максимумов февраля 2022 года, они достаточно высоки. На подорожание алюминия влияют опасения инвесторов по доступности российского сырья из-за санкций (в декабре 2023 года Евросоюз запретил поставки алюминиевой проволоки, фольги, труб и трубок из РФ), отметил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Казаков.

Помимо западных ограничений, один из самых востребованных металлов для перехода на «зеленую» энергетику дорожает из-за форс-мажора по поставкам глинозема с заводов в Австралии со стороны одного из крупнейшего мирового производителя, Rio Tinto. В то же время рекордная жара в Азии разгоняет спрос на электроэнергию. Однако, по мнению аналитика ФГ «Финам» Алексей Калачев, для продолжения роста цен на алюминий нет оснований — на рынке алюминия сохраняется профицит, а в производстве — избыточные мощности.

В марте 2024 года Евросоюз нарастил закупки российских стали и железа до максимальных значений с мая 2023 года.

В денежном выражении объемы экспорта выросли в 1,7 раза, до 328 миллионов евро. Импорт алюминия из РФ в марте увеличился на 29 процентов. Германия показала пятикратный рост закупок, до 22,4 миллиона евро, а главным покупателем этого металла стала Бельгия (130,5 миллиона евро).