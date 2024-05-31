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12:54, 31 мая 2024Экономика

Россия вернулась в число крупнейших поставщиков металлов в Европу

РИА Новости: в марте поставки железа и стали из РФ выросли в 1,7 раза

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россия вернулась в число крупнейших поставщиков металлов в Европу. В марте 2024 года страны Евросоюза нарастили закупки российских стали и железа до максимальных значений с мая 2023 года, сообщает РИА Новости.

В денежном выражении объемы экспорта выросли в 1,7 раза, до 328 миллионов евро. Импорт алюминия из РФ в марте увеличился на 29 процентов. Германия показала пятикратный рост закупок, до 22,4 миллиона евро, а главным покупателем этого металла стала Бельгия (130,5 миллиона евро).

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Сталь и алюминий в основном потребляет европейский строительный сектор. Алюминий также используется в машиностроении, авиационной и упаковочной промышленности, отмечают аналитики агентства.

Ранее немецкое издание Der Spiegel указало на зависимость Европы от поставок урана из России. Большинство европейских реакторов в Европе требуют топливных элементов, производимых дочерней компанией «Росатома», отметила газета. Конструкция многих электростанций в Евросоюзе российская или советская, для них необходимы специальные гексагональные топливные элементы.

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