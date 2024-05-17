В Германии указали на зависимость Европы от российского урана

Spiegel: зависимость реакторов в ЕС от топлива из России мешает введению санкций

Большинство реакторов в Европе требуют топливных элементов, производимых дочерней компанией «Росатома». На зависимость от поставок из России указало издание из Германии Der Spiegel.

Конструкция многих электростанций в Евросоюзе российская или советская. Для них необходимы специальные гексагональные топливные элементы, и эта зависимость мешает введению санкций со стороны объединения. Кроме того, против введения ограничений в отношении российской атомной отрасли выступает Венгрия.

В апреле сенат США запретил импорт урана из России. При этом власти допустили возможность исключить российское ядерное топливо из санкционных ограничений до 2027 года, если этот шаг будет отвечать национальным интересам США. По словам главного редактора портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александра Уварова, документ подписали по принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно», так как он позволит Штатам закупать уран в том же объеме, что и до принятия закона.

Как заявила помощник главы Министерства энергетики (Минэнерго) Кэтрин Хафф, США потребуется 3-4 года для того, чтобы построить новые мощности для снижения зависимости от поставок российского обогащенного урана. К числу союзников и партнеров, которые при необходимости окажут помощь Вашингтону в этом вопросе, она отнесла Канаду, Францию и Японию.