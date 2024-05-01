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13:16, 1 мая 2024Экономика

Законопроект США о запрете импорта урана из России назвали пиаром

Эксперт Уваров назвал пиаром законопроект США о запрете импорта урана из России

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Принятый Сенатом США законопроект о запрете на импорт урана из России носит характер пиара. Об этом РИА Новости заявил главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

Эксперт назвал законопроект документом, который написан по принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно». По словам Уварова, он позволит Штатам до 2028 года закупать уран в том же объеме, что и до принятия закона.

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«Из этого можно заключить, что обсуждаемый законопроект носит пиаровский или даже предвыборный характер», — заключил спикер.

Американский Сенат одобрил законопроект о запрете импорта российского урана в ночь на 1 мая по московскому времени. Документ оставляет властям страны право продолжать закупки до января 2028 года. После принятия законопроекта в верхней палате Конгресса США документ должен будет подписать президент Джо Байден.

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