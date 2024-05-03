В США назвали сроки снижения зависимости от российского урана

Помощник главы Минэнерго Хафф: США нужно 3-4 года для замены импорта урана из РФ

США потребуется 3-4 года для того, чтобы построить новые мощности для снижения зависимости от поставок российского обогащенного урана. Об этом заявила помощник главы Министерства энергетики (Минэнерго) Кэтрин Хафф, ее слова приводит Reuters.

Она подчеркнула, что у США есть ряд союзников и партнеров, которые при необходимости окажут помощь Вашингтону в вопросе снижения зависимости от импорта обогащенного урана из России. К их числу она отнесла Канаду, Францию и Японию. Кроме того, запрет на поставки этого вида топлива из России позволит властям США разблокировать 2,7 миллиарда долларов для создания необходимой инфраструктуры.

Эти средства были заложены в предыдущих законодательствах по развитию атомной отрасли Соединенных Штатов. После вступления в силу официального запрета на поставки в США российского урана эти деньги можно будет направить на строительство новых мощностей, пояснила Хафф. «Парная структура, в рамках которой мы инвестируем в новые мощности по конверсии и обогащению, а затем защищаем эти инвестиции некоторыми ограничениями на импорт, — это то, что требуется», — заключила она.

Обогащенный уран используется в качестве топлива для ядерных реакторов. Для разных целей требуется разная концентрация урана-235 в топливе. Например, для энергетического ядерного реактора достаточно обогащения в 3-5 процентов, для исследовательских реакторов — до 20 процентов, а для оружейного урана — 90 процентов.

Законопроект о запрете на импорт российского обогащенного урана в Сенате США одобрили в ночь на 1 мая по московскому времени. До этого он был утвержден Палатой представителей Конгресса. Документ позволяет властям страны осуществлять закупки обогащенного урана из России до января 2028 года. Для его официального вступления в силу законопроект должен подписать президент Соединенных Штатов Джо Байден.