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12:21, 7 июня 2024Экономика

Москвич решил принять душ и оказался в больнице с сильными ожогами

В Москве водонагреватель загорелся и ударил током мужчину

Фото: Tanner Marquis / Unsplash

На юго-востоке Москвы мужчина решил принять душ и оказался в больнице с сильными ожогами. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в начале недели в доме, расположенном на 3-ей Институтской улице. В данный момент подача горячей воды там приостановлена. Когда 55-летний россиянин захотел принять душ и включил водонагреватель, произошло короткое замыкание, после чего прибор загорелся. Огонь перекинулся на полотенца и другие предметы в ванной комнате.

Вскоре на место прибыли спасатели и потушили пожар. Мужчину ударило током. Помимо этого, он получил ожоги головы, лица, рук и ног. Пострадавшего госпитализировали.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что жительница Петербурга отравилась парами хлора, когда мыла ванну. Женщина попала в больницу.

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      Полина Кислицына
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