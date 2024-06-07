Москвич решил принять душ и оказался в больнице с сильными ожогами

В Москве водонагреватель загорелся и ударил током мужчину

На юго-востоке Москвы мужчина решил принять душ и оказался в больнице с сильными ожогами. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в начале недели в доме, расположенном на 3-ей Институтской улице. В данный момент подача горячей воды там приостановлена. Когда 55-летний россиянин захотел принять душ и включил водонагреватель, произошло короткое замыкание, после чего прибор загорелся. Огонь перекинулся на полотенца и другие предметы в ванной комнате.

Вскоре на место прибыли спасатели и потушили пожар. Мужчину ударило током. Помимо этого, он получил ожоги головы, лица, рук и ног. Пострадавшего госпитализировали.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что жительница Петербурга отравилась парами хлора, когда мыла ванну. Женщина попала в больницу.