Москвичка доверилась аферисту и лишилась трех унаследованных квартир

Москвичка лишилась трех квартир из-за афериста

Москвичка лишилась трех квартир, доверившись аферисту. Внимание на ситуацию обратил телеканал НТВ.

Женщина по имени Анна Полякова унаследовала два объекта недвижимости в престижных локациях Москвы, а также «однушку» возле метро «Динамо» от отца. В один день с ней познакомился мужчина, который представился помощником нотариуса и пообещал оформить все документы по вступлению в наследство. Та согласилась и подписала бумаги. Уточняется, для того чтобы сделать клиентку более сговорчивой, мужчина давил на ее слабость — алкогольную зависимость.

В результате мужчина действительно оформил все квартиры на Анну, однако затем убедил ее продать одну из них и переехать в барак в Подмосковье, где он якобы был прописан. При этом вырученные от сделки деньги он забрал себе. После этого помощник нотариуса вместе с приятелем по генеральной доверенности за один день и по низкой стоимости избавились от двух оставшихся квартир. Общий ущерб, нанесенный москвичке, составил около 50 миллионов рублей.

Через некоторое время после этого родственники обманутой женщины случайно узнали, что она живет в бараке в Подмосковье, и выяснили, что имущество семьи Поляковых продано, а мошенник успел сбежать с деньгами за границу. По факту преступления возбудили два уголовных дела. На данный момент Анне не удается попасть в квартиры, принадлежавшие ей, даже вместе с полицейскими. По мнению родственников женщины, новые хозяева связаны с преступниками и знали об их намерениях. Кроме того, москвичка пытается через суд признать сделки по продаже жилья недействительными.

Ранее о похожей ситуации стало известно в Подмосковье — там риелторы-мошенники спаивали людей, чтобы присвоить себе их квартиры.