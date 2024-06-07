Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение модератора пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Сергея Караганова отвечать ядерными ударами на любые атаки по России. Глава государства заявил, что такой необходимости у страны нет и подчеркнул, что подобный исход может привести к бесконечному числу жертв.
Путин сравнил мощность ядерного оружия России с бомбами США
Модератор, задавая вопрос о применении ядерного оружия, вспомнил о библейских городах Содом и Гоморра, которые были уничтожены огненным дождем за грехи их жителей. Караганов провел аналогию с современной частью общества, «которая потеряла веру в бога и разум». «Так может быть вспомним об этом дожде?» — предложил он.
Путин в ответ рассмеялся. «Без меня, может быть, зададите жару?» — сказал в шутку он. Президент также перекрестился, говоря о возможности ядерной атаки.
Глава государства заявил, что, если дойдет до ударов, все должны понимать, что у России и США есть система раннего предупреждения ракетного нападения. В Европе такой системы нет, и она более беззащитна.
Также Путин подчеркнул, что российское ядерное оружие в три-четыре раза превосходит по мощности бомбы, которые США использовали против японских городов Хиросима и Нагасаки. Российская сторона также превосходит американскую по числу вооружения, добавил он.
«Наши Вооруженные силы не просто набираются опыта, повышают эффективность, наш оборонно-промышленный комплекс демонстрирует эффективную работу, мы превосходим противника по военной технике. У нас даже нет необходимости думать на такую тему, и я бы попросил всех лишний раз такие вещи не упоминать», — заключил он.
В России в мае начались учения по отработке применения тактического ядерного оружия
В мая Генштаб России объявил о подготовке к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ).
Их целью названо поддержание готовности личного состава и техники и обеспечение территориальной целостности и суверенитета России. Учения, как подчеркнули в Минобороны, являются ответом на провокационные заявления и угрозы официальных лиц из западных стран в адрес России. Первый этап учений стартовал 21 мая.
Тактическое ядерное оружие — одна из разновидностей ядерного оружия. Оно характеризуется пониженной мощностью и используется для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайшем тылу. Такой тип оружия может быть выполнен в виде бомб, артиллерийских снарядов, наземных мин, глубинных бомб, торпед с боеголовками, снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и ракет малой дальности.