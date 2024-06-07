«Может, без меня зададите жару?» Путину предложили начать ядерную войну. Он перекрестился и попросил не говорить о таком

Путин: у России нет необходимости использовать ядерное оружие

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение модератора пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Сергея Караганова отвечать ядерными ударами на любые атаки по России. Глава государства заявил, что такой необходимости у страны нет и подчеркнул, что подобный исход может привести к бесконечному числу жертв.

Путин сравнил мощность ядерного оружия России с бомбами США

Модератор, задавая вопрос о применении ядерного оружия, вспомнил о библейских городах Содом и Гоморра, которые были уничтожены огненным дождем за грехи их жителей. Караганов провел аналогию с современной частью общества, «которая потеряла веру в бога и разум». «Так может быть вспомним об этом дожде?» — предложил он.

Путин в ответ рассмеялся. «Без меня, может быть, зададите жару?» — сказал в шутку он. Президент также перекрестился, говоря о возможности ядерной атаки.

Фото: Federal government of the United States / Wikipedia

Глава государства заявил, что, если дойдет до ударов, все должны понимать, что у России и США есть система раннего предупреждения ракетного нападения. В Европе такой системы нет, и она более беззащитна.

Также Путин подчеркнул, что российское ядерное оружие в три-четыре раза превосходит по мощности бомбы, которые США использовали против японских городов Хиросима и Нагасаки. Российская сторона также превосходит американскую по числу вооружения, добавил он.

«Наши Вооруженные силы не просто набираются опыта, повышают эффективность, наш оборонно-промышленный комплекс демонстрирует эффективную работу, мы превосходим противника по военной технике. У нас даже нет необходимости думать на такую тему, и я бы попросил всех лишний раз такие вещи не упоминать», — заключил он.

В России в мае начались учения по отработке применения тактического ядерного оружия

В мая Генштаб России объявил о подготовке к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ).

Их целью названо поддержание готовности личного состава и техники и обеспечение территориальной целостности и суверенитета России. Учения, как подчеркнули в Минобороны, являются ответом на провокационные заявления и угрозы официальных лиц из западных стран в адрес России. Первый этап учений стартовал 21 мая.

Тактическое ядерное оружие — одна из разновидностей ядерного оружия. Оно характеризуется пониженной мощностью и используется для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайшем тылу. Такой тип оружия может быть выполнен в виде бомб, артиллерийских снарядов, наземных мин, глубинных бомб, торпед с боеголовками, снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и ракет малой дальности.