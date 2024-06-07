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15:44, 7 июня 2024Экономика

На ПМЭФ заключили соглашения на триллион рублей

Беглов поздравил Путина с успехом Петербургского экономического форума

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашений на 1 триллион 228 миллиардов рублей. Об этом президенту России Владимиру Путину заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальника цитирует «Газета.Ru».

Кроме того, Беглов поздравил главу государства с большим успехом форума, и выразил благодарность за поддержку Санкт-Петербурга. Отвечая на это, Путин сказал, что первым организатором форума был бывший губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, которого и следует благодарить.

Ранее Беглов рассказал, что ПМЭФ в 2024 году посетили участники из более чем 136 стран и регионов. Губернатор считает, что они проявили смелость и мужество, приехав на форум вопреки давлению и «страшилкам».

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