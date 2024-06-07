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16:42, 7 июня 2024Бывший СССР

На Украине отказались ждать приглашения в НАТО на ближайшем саммите

Стефанишина: Киев не ждет официального приглашения в НАТО на саммите в США

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Украина отказалась ждать официального приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне в 2024 году. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Politico.

Стефанишина подчеркнула, что украинское руководство ждет от альянса шагов по вопросу членства страны на саммите в июле. При этом, по ее словам, речь не идет об официальном приглашении.

«Процесс останется в повестке дня до тех пор, пока он не будет решен», — заявила украинский вице-премьер. Она отказалась называть четкие сроки вступления Киева в НАТО.

Ранее президент США Джо Байден в интервью Time допустил отказ Украине во вступлении в НАТО. Он добавил, что США продолжат поставлять стране оружие.

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      Юрий Леонов
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