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11:22, 7 июня 2024Бывший СССР

На Украине предложили подписывать контракт с ВСУ вместо мобилизации

Депутат Рады Вениславский предложил подписывать контракт вместо мобилизации

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Федор Вениславский предложил украинцам подписывать годичный контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) вместо мобилизации. Его слова передает издание «Страна.ua».

«Если человек получает повестку, он мобилизован. Если человек пришел без повестки, он имеет право заключить контракт на военную службу на год», — заявил депутат.

Издание напомнило, что в принятом законопроекте об ужесточении мобилизации был убран пункт о демобилизации спустя 36 месяцев службы, отчего покинуть ВСУ не могут даже те, кто вступил в них добровольно.

Ранее младший юрист Диана Скумадчук в интервью «РБК-Украина» заявила, что трансгендеры и небинарные персоны подлежат мобилизации на Украине. По ее словам, на Украине не выделяют понятия небинарных и трансгендерных лиц, они не имеют юридического статуса в нормативно-правовых актах и, соответственно, подлежат мобилизации.

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      Валентин Карант
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