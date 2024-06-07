На Украине рассказали о двусторонней работе над ситуацией в энергосистеме

Премьер Украины Шмыгаль посоветовал госорганам отказаться от кондиционеров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посоветовал госорганам отказаться от кондиционеров в рамках двусторонней работы над улучшением ситуации в энергосистеме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме, мы одновременно работаем с двух сторон. (…) Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров», — заявил Шмыгаль.

Кроме того, он призвал отказаться от наружного освещения зданий и прилегающей территории. Премьер-министр порекомендовал принять такие же меры правоохранительным органам, органам судебной власти и другим.

6 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что состояние энергосистемы страны гораздо хуже, чем в предыдущие два года. По его словам, общие потери украинской энергетической системы составили до девяти гигаватт генерирующих мощностей.