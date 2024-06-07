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16:50, 7 июня 2024Бывший СССР

На Украине решили сократить количество электричек для экономии электроэнергии

«Укрзализниця»: количество электричек сократится ради экономии электроэнергии

Фото: Efrem Lukatsky / AP

На Украине снимут с маршрутов некоторые пригородные поезда, другие будут ходить реже ради экономии электроэнергии. Об этом на своем сайте сообщило предприятие «Украинские железные дороги» (ПАО «Укрзализниця»).

Изменения коснутся 74 поездов по всей территории страны. Однако в компании уточнили, что критически важные электрички, которые возят людей на работу и обратно, останутся.

Причиной для такого решения в «Укрзализнице» называют кризис в электроснабжении, вызванный разрушениями энергоблоков украинских электростанций.

Ранее на Украине признали худшее за два года состояние энергосистемы. По словам министра энергетики страны Германа Галущенко, Киев готовится к «достаточно сложной ситуации зимой».

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      Илья Таксюр
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