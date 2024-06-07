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05:33, 7 июня 2024Бывший СССР

На Украине заметили преобладание наемников из одной европейской страны

Военный эксперт Живов указал на множество поляков среди наемников на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В зависимости от задания иностранных наемников, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), перебрасывают вдоль всей линии фронта, сообщил военный эксперт, политолог Алексей Живов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, в каких подразделениях они встречаются, а также указал на численное превосходство наемников из одной страны.

По словам эксперта, иностранные наемники преимущественно воюют в элитных подразделениях. Это спецназ, диверсионные группы и офицеры, которые управляют высокоточным оружием и артиллерийскими системами.

«Соответственно, их ограниченное количество, и в течение СВО, за 2,5 года, их перебрасывали на разные направления. В частности, дружественные мне десантники 7-й гвардейской дивизии встречались в прямом бою с польско-британским спецназом в 2023 году на дельте Днепра. Большое количество иностранных наемников встречалось в Харьковской области и на Донбассе, в том числе в Бахмуте и в Авдеевке, когда брали. То есть в принципе они на разных участках встречаются, потому что в зависимости от задания их перебрасывают вдоль всей линии фронта», — поделился Живов.

Среди иностранных наемников наибольшее количество поляков, отметил собеседник «Ленты.ру». Чаще всего они встречаются в артиллерии и пехотных подразделениях, добавил он.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в боях близ Часов Яра участвуют иностранные наемники ВСУ. «По Часов Яру есть информация, она уже неоднократно попадала и в средства массовой информации, что там отправлены были наемники из "Интернационального легиона" так называемого», — заявил он.

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