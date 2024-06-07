Нетаньяху выступит перед Конгрессом США

Bloomberg: Нетаньяху принял приглашение США выступить перед Конгрессом 24 июля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял приглашение выступить перед обеими палатами Конгресса США 24 июля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

«Двухпартийная встреча символизирует прочные отношения США и Израиля и предоставит премьер-министру Нетаньяху возможность поделиться видением израильского правительства по защите своей демократии, борьбе с террором и установлению справедливого и прочного мира в регионе», — утверждается в заявлении Джонсона.

Приглашение было подписано спикером Палаты представителей, а также лидерами сенатских большинства и меньшинства.

По данным агентства, израильская сторона не сразу ответила на приглашение. При этом позже она согласовала выступление Нетаньяху, приняв предложение провести его 24 июля.

В то же время далеко не все конгрессмены одобряют предстоящее выступление. В частности, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и член Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявили о своем намерении бойкотировать речь Нетаньяху.

Ранее газета The New York Times заподозрила Израиль в проведении тайной операции в США с целью убедить американских политиков поддерживать Тель-Авив в палестино-израильском конфликте.