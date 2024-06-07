Новый возлюбленный показал откровенное видео с Агатой Муцениеце в купальнике

Возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков показал ее на видео в купальнике

Новый возлюбленный актрисы и телеведущей Агаты Муцениеце Иван Чуйков показал с ней откровенное видео. Соответствующая публикация появилась в сторис его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Мужчина запечатлел, как 35-летняя избранница прогуливается по воде, демонстрируя фигуру с разных ракурсов. Звезда «Честного развода» примерила слитный голубой купальник с глубоким декольте, который частично обнажал ее спину и ягодицы. В то же время она убрала волосы в гладкий низкий хвост.

При этом также артистка продемонстрировала данный ролик на своей странице в соцсети.

Ранее в июне 51-летняя российская актриса Дарья Повереннова примерила купальник перед камерой.