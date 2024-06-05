51-летняя российская актриса примерила купальник перед камерой

51-летняя российская актриса Дарья Повереннова примерила купальник перед камерой

Российская актриса Дарья Повереннова примерила откровенный наряд перед камерой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериалов «День рождения Буржуя» и «Меч» снялась на балконе во время поездки в Баку, Азербайджан. Так, на размещенном кадре 51-летняя знаменитость позировала в полный рост в белом купальнике с разноцветным принтом отечественного бренда Rodasolei, демонстрируя стройную фигуру.

«Благодаря купальнику я горжусь собой еще больше!» — указала в подписи артистка.

В мае российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова примерила нижнее белье перед камерой.