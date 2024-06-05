Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:21, 5 июня 2024Ценности

51-летняя российская актриса примерила купальник перед камерой

51-летняя российская актриса Дарья Повереннова примерила купальник перед камерой

Кадр: @droverennova

Российская актриса Дарья Повереннова примерила откровенный наряд перед камерой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериалов «День рождения Буржуя» и «Меч» снялась на балконе во время поездки в Баку, Азербайджан. Так, на размещенном кадре 51-летняя знаменитость позировала в полный рост в белом купальнике с разноцветным принтом отечественного бренда Rodasolei, демонстрируя стройную фигуру.

«Благодаря купальнику я горжусь собой еще больше!» — указала в подписи артистка.

В мае российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова примерила нижнее белье перед камерой.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      России ограничили доступ к продовольственной программе ООН. Москва 20 лет снабжала едой голодающие страны

      У россиян стало меньше скрытых доходов

      Уснувшим у Вечного огня туристам российского курорта назначили арест

      В Москве гражданин Ирана надел футболку с флагом Украины и получил штраф

      Украинцев предупредили о возможном увеличении сроков отключения электроэнергии

      Поджигатель российского храма объяснил свой поступок

      Названы неочевидные симптомы заболеваний кишечника

      Рублю предсказали укрепление

      На ПМЭФ показали новую электрическую Niva

      В российской многоэтажке прогремел взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше