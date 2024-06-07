Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:19, 7 июня 2024Ценности

Оксана Самойлова показала лицо без макияжа после сна

36-летняя блогерша Оксана Самойлова показала лицо без макияжа после сна

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала лицо без макияжа после сна. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя бизнесвумен запечатлела себя в постели, отметив, что к ней пришла визажистка. Так, на размещенных кадрах знаменитость позировала в белой майке с цветочным принтом, прикрываясь одеялом.

При этом инфлюэнсерша предстала перед камерой без укладки и косметики на лице, продемонстрировав естественную внешность.

В мае Оксана Самойлова посетила премию «Прорыв года 2024» в Москве в откровенном наряде.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал два условия переговоров о мире с Украиной

      Российская блогерша показала страшные последствия удаления филлера из губ

      Путин порассуждал о «неквасном» патриотизме

      Известного телеведущего отстранили от работы за неподобающее поведение

      Байден заявил о поддержке солдатами Второй мировой политики США против России

      Путин заявил об отсутствии в России осмысленной миграционной политики

      В ООН назвали украинский план урегулирования конфликта «формулой войны»

      Путин назвал десять структурных изменений в экономике России

      Путин высказался о западных партнерах словами Сталина

      Путин назвал суть современного неоколониализма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше