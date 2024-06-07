36-летняя блогерша Оксана Самойлова показала лицо без макияжа после сна

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала лицо без макияжа после сна. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя бизнесвумен запечатлела себя в постели, отметив, что к ней пришла визажистка. Так, на размещенных кадрах знаменитость позировала в белой майке с цветочным принтом, прикрываясь одеялом.

При этом инфлюэнсерша предстала перед камерой без укладки и косметики на лице, продемонстрировав естественную внешность.

В мае Оксана Самойлова посетила премию «Прорыв года 2024» в Москве в откровенном наряде.