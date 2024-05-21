Оксана Самойлова вышла в свет в бюстгальтере

Блогерша Оксана Самойлова посетила премию «Прорыв года 2024» в бюстгальтере

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова посетила премию «Прорыв года 2024» в Москве в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя инфлюэнсерша вышла в свет в блестящем костюме из стразов, который состоял из бюстгальтера на тонких бретелях и удлиненной юбки. При этом звезда продемонстрировала зону декольте и кубики пресса.

В качестве украшений она выбрала массивные серьги. Стилисты сделали ей объемную укладку с распущенными волосами, а визажисты — яркий мейкап.

Ранее в мае Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини. Она запечатлела себя у зеркала в черном бикини, которое состояло из обнажающего часть груди топа с треугольными чашками и V-образных трусов.