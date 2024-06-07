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14:18, 7 июня 2024Мир

Орбан сравнил помощь НАТО Украине с пожирающим все Молохом

Орбан: Украина все больше требует финансовой помощи от НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина все больше требует финансовой помощи от НАТО, превращаясь в «Молоха, пожирающего все». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

«Поскольку перспектива войны необозрима, то те деньги, что сегодня кажутся достаточными, завтра утром окажется, что мало. Этот Молох пожирает все», — рассказал политик.

Орбан также добавил, что Североатлантический альянс требует от своих членов выделять Украине помощь в размере 40 миллиардов евро в год. Он подчеркнул, что Венгрия не соглашается с подобными требованиями и будет настаивать на своей отдельной политике в отношении Украины.

Ранее, комментируя поставки дальнобойного оружия Украине, Орбан заявил, что Западу не стоит провоцировать Россию, так как она предпримет ответные действия. «Не стоит дергать русских за усы: на каждый шаг Запада последует ответ», — призвал глава правительства.

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      Максим Габриелян
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