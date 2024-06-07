Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:12, 7 июня 2024Путешествия

Пассажиры в париках и с контрабандным алкоголем устроили мальчишник в самолете

The Independent: пассажиры easyJet устроили мальчишник и были арестованы

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Десять пассажиров авиакомпании easyJet устроили мальчишник в париках и с контрабандным алкоголем на борту самолета и были арестованы. Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Лутона в аэропорт Тенерифе. Мужчины тайком пронесли на рейс выпивку и вели себя шумно. Они не отреагировали на просьбу капитана воздушного судна успокоиться и продолжили мешать попутчикам. Когда бортпроводники попытались изъять у них алкоголь, пьяные пассажиры физически не дали им это сделать.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

Затем члены экипажа забрали у дебоширов паспорта, однако в результате их поведение лишь усугубилось. Они стали выкрикивать оскорбления в адрес стюардесс и грубили попутчикам. Как только рейс приземлился на Тенерифе, пассажиров вывела из самолета полиция.

Ранее мужчина и женщина подрались в самолете, летевшем из Чебоксар в Москву. Пассажиры не поделили подлокотник и устроили словесную перепалку с использованием мата.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал два условия переговоров о мире с Украиной

      Российская блогерша показала страшные последствия удаления филлера из губ

      Путин порассуждал о «неквасном» патриотизме

      Известного телеведущего отстранили от работы за неподобающее поведение

      Байден заявил о поддержке солдатами Второй мировой политики США против России

      Путин заявил об отсутствии в России осмысленной миграционной политики

      В ООН назвали украинский план урегулирования конфликта «формулой войны»

      Путин назвал десять структурных изменений в экономике России

      Путин высказался о западных партнерах словами Сталина

      Путин назвал суть современного неоколониализма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше