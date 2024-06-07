Пассажиры в париках и с контрабандным алкоголем устроили мальчишник в самолете

The Independent: пассажиры easyJet устроили мальчишник и были арестованы

Десять пассажиров авиакомпании easyJet устроили мальчишник в париках и с контрабандным алкоголем на борту самолета и были арестованы. Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Лутона в аэропорт Тенерифе. Мужчины тайком пронесли на рейс выпивку и вели себя шумно. Они не отреагировали на просьбу капитана воздушного судна успокоиться и продолжили мешать попутчикам. Когда бортпроводники попытались изъять у них алкоголь, пьяные пассажиры физически не дали им это сделать.

Затем члены экипажа забрали у дебоширов паспорта, однако в результате их поведение лишь усугубилось. Они стали выкрикивать оскорбления в адрес стюардесс и грубили попутчикам. Как только рейс приземлился на Тенерифе, пассажиров вывела из самолета полиция.

Ранее мужчина и женщина подрались в самолете, летевшем из Чебоксар в Москву. Пассажиры не поделили подлокотник и устроили словесную перепалку с использованием мата.