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15:19, 7 июня 2024Силовые структуры

Пенсионерка и беременная россиянка обезвредили мужчину с ножом

В Алтайском крае пенсионерка и беременная россиянка обезвредили мужчину с ножом

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Алтайском крае суд приговорил к девяти годам колонии особого режима местного жителя, который проник в дом пенсионерки и угрожал ей и беременной жене ее внука ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

Мужчину признали виновным по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По версии следствия, в декабре 2023 года осужденный выпил и проник в жилище пенсионерки, у которой ранее неоднократно покупал самогон. Подсудимый начал угрожать пожилой женщине ножом и требовать от нее отдать ему деньги. Пенсионерка не растерялась и оказала ему сопротивление. В результате она выхватила у нападавшего нож и позвала на помощь находившуюся на девятом месяце беременности жену внука.

Беременная толкнула осужденного. Он запнулся о порог веранды и выпал на улицу, после чего женщины заперлись изнутри. Подсудимый поднялся, вызвал такси и уехал домой, откуда его и забрали сотрудники полиции.

Ранее в Омске мужчина при помощи обреза расправился с двумя людьми и украл их телевизор. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

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      Варвара Митина
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