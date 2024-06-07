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10:55, 7 июня 2024Силовые структуры

Россиянин при помощи обреза расправился с двумя людьми и украл их телевизор

В Омске суд приговорил мужчину к 18 годам за убийство двух людей и кражу

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Омске суд приговорил 38-летнего местного жителя к 18 годам колонии строгого режима за расправу над двумя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статьям 105 и 162 УК РФ. С него также взыскали два миллиона рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда родственнику потерпевших.

По версии следствия, ночью 16 марта 2023 года осужденный с обрезом зашел в один из частных домов города и выстрелил в голову 54-летнему хозяину дома, а затем таким же способом расправился с его 85-летней матерью, вышедшей на шум. После он спрятал тела в погреб, замыл кровь и, похитив телевизор стоимостью восемь тысяч рублей, скрылся.

Ранее в Нижнем Новгороде суд приговорил к 16 годам лишения свободы 74-летнего пенсионера за попытку расправы над 36-летним соседом ради земельного участка.

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