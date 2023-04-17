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19:21, 17 апреля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 16 лет за попытку убить соседа ради земельного участка

В Нижнем Новгороде пенсионеру дали 16 лет за попытку застрелить соседа из-за участка

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде суд приговорил к 16 годам лишения свободы 74-летнего пенсионера за попытку расправы над 36-летним соседом. Об этом в пятницу, 17 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по статьям о покушении на убийство, вымогательство и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, днем 29 мая 2022 года фигурант с охотничьим ружьем ИЖ-58 пришел в бытовое строение на улице Полярной Приокского района. Он хотел получить право на данный земельный участок и потребовал от владельца подписать расписку на 1,5 миллиона рублей в счет оплаты стоимости участка. Однако реальная стоимость земли составляла почти 2,5 миллиона рублей. Потерпевший испугался и подписал все бумаги. Тогда осужденный выстрелил в жертву. Раненого мужчину госпитализировали, его удалось спасти.

«Потерпевший приобрел указанный земельный участок, который длительное время подсудимый использовал для своих хозяйственных нужд. Это и послужило причиной конфликта между соседями», — объяснили в СКР.

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Екатерина Власова
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