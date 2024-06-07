Покинувший Россию ведущий рассказал о связанной с гражданством Израиля сложности

Ведущий Раевский: в Израиле возмущаются, если репатрианты уезжают из страны

Известный журналист и телеведущий Владимир Раевский, покинувший Россию, рассказал о сложности, связанной с наличием израильского гражданства. Об этом он порассуждал в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Дудь спросил у собеседника, как государство относится к ситуациям, когда репатрианты получают израильский паспорт, но не остаются жить в стране.

«Оно ерепенится, артачится и хорохорится на эту тему. Там есть свои загоны не тему того, что: "Вот, приехали за паспортом, а потом уезжают" (...) Там начинаются всякие подкопы под людей, которые действительно приехали за паспортом, действительно уехали», — рассказал Раевский.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак, имеющая гражданство Израиля, оценила вероятность службы в израильской армии. Она заявила, что не проходит по возрасту для военной службы.

Раевский создавал программы, посвященные истории и архитектуре, для таких российских телеканалов, как «Москва 24», «Культура», «Наука 2.0» и «Россия-2». После начала спецоперации на Украине в 2022 году остался жить в Тель-Авиве, но позднее переехал из Израиля.