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02:02, 7 июня 2024Интернет и СМИ

Покинувший Россию ведущий рассказал о связанной с гражданством Израиля сложности

Ведущий Раевский: в Израиле возмущаются, если репатрианты уезжают из страны
Владимир Раевский

Владимир Раевский . Кадр: Владимир Раевский / YouTube

Известный журналист и телеведущий Владимир Раевский, покинувший Россию, рассказал о сложности, связанной с наличием израильского гражданства. Об этом он порассуждал в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Дудь спросил у собеседника, как государство относится к ситуациям, когда репатрианты получают израильский паспорт, но не остаются жить в стране.

«Оно ерепенится, артачится и хорохорится на эту тему. Там есть свои загоны не тему того, что: "Вот, приехали за паспортом, а потом уезжают" (...) Там начинаются всякие подкопы под людей, которые действительно приехали за паспортом, действительно уехали», — рассказал Раевский.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак, имеющая гражданство Израиля, оценила вероятность службы в израильской армии. Она заявила, что не проходит по возрасту для военной службы.

Раевский создавал программы, посвященные истории и архитектуре, для таких российских телеканалов, как «Москва 24», «Культура», «Наука 2.0» и «Россия-2». После начала спецоперации на Украине в 2022 году остался жить в Тель-Авиве, но позднее переехал из Израиля.

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