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12:48, 7 июня 2024Бывший СССР

После взрывов в Луганске повреждено несколько жилых домов

В результате взрыва в Луганске повреждено три жилых многоэтажных дома

Фото: Евгений Пономарев / ТАСС

В результате взрыва в Луганске повреждены три многоэтажных дома, включая 15-этажное здание. Объявлена повторная ракетная опасность, передает корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на работающих на месте сотрудников МЧС.

Взрывом кассетного боеприпаса после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в квартале Ватутина повреждены два жилых пятиэтажных дома. Также ракеты пробили крышу близлежащего 15-этажного здания.

В настоящее время спасатели решают вопрос об эвакуации пострадавших из пятиэтажного здания, в котором произошло обрушение подъезда. Сотрудники МЧС отметили вероятность обрушения всего здания после удара ВСУ.

Серия взрывов произошла в Луганске утром 7 июня. В жилом районе города прозвучало семь взрывов, в результате одного из них начался пожар.

Подъезд одного из жилых домов обрушился после ракетного удара ВСУ. Министерство здравоохранения ЛНР сообщило о 22 пострадавших.

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      Юрий Леонов
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