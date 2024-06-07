Появились кадры с места обрушения подъезда жилого дома в Луганске

Появились первые кадры с места обрушения подъезда дома в Луганске

Появились первые кадры с места обрушения подъезда жилого дома в Луганске, их передает корреспондент «Ленты.ру».

На кадрах видно обрушившийся подъезд, выбитые окна и поврежденные балконы здания. Помимо этого, у дома стоят получившие повреждения автомобили.

Депутат парламента Луганской народной республики (ЛНР) Юрий Юров заявлял, что дом находится в восточной части города, есть пострадавшие.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил иностранных инструкторов на Украине в ударах по республике. По его словам, солдаты ВСУ еще не умеют пользоваться новым западным вооружением.

Министерство здравоохранения ЛНР сообщало о 22 пострадавших в результате обрушения.