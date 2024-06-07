Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:23, 7 июня 2024Силовые структуры

Пожелавший посадить политиков на кол россиянин заплатит 350 тысяч рублей

Суд оштрафовал жителя Коми на 350 тыс. руб. за призыв посадить политиков на кол

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Первый Западный окружной военный суд оштрафовал жителя Коми Артема Мальцева на 350 тысяч рублей за призыв посадить российских политиков на кол. Об этом сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Мальцев признан виновным по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета. Во время заседания он вину признал, но от дачи показаний отказался. Мальцев заявил, что искренне сожалеет и раскаивается в публикации комментариев, содержащих признаки призывов к осуществлению террористической деятельности и оправдания терроризма на свой странице в социальной сети из-за негативного отношения к власти, установившей запреты и ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Как установил суд, в период с 9 апреля 2020 года по 14 января 2022 года Мальцев опубликовал под неким постом во «ВКонтакте» комментарий, начинающийся словами «На кол…», и призывал к посягательству на жизнь зампреда правительства Татьяны Голиковой. Через пару недель мужчина аналогичным образом высказался о депутате Госдумы Валентине Терешковой, а затем — о зампредседателя ГД Ирине Яровой. Летом 2021 года и зимой 2022-го Мальцев аналогично негативно оценил деятельность главы республики Коми.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае суд приговорил к двум годам лишения свободы местного жителя, в чьих постах увидели призывы к насилию в отношении руководства страны.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Путин призвал к технологическому обновлению ВС России

      В Подмосковье нашли дом за 500 рублей

      Еврокомиссия заявила о выполнении Украиной всех условий для вступления в ЕС

      В Луганске назвали число разрушенных из-за удара ВСУ домов

      Россиянам назвали лучший источник йода

      Путин поставил цель по снижению доли импорта в экономике России

      ВМФ покажет «Буян» и «Бастион» в Кронштадте

      Вместо Турции российское зерно купит другая страна

      Два следующих к берегу безэкипажных катера ВСУ обнаружили неподалеку от Крыма

      Путин заявил о росте экономики России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше