Пожелавший посадить политиков на кол россиянин заплатит 350 тысяч рублей

Первый Западный окружной военный суд оштрафовал жителя Коми Артема Мальцева на 350 тысяч рублей за призыв посадить российских политиков на кол. Об этом сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
Мальцев признан виновным по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета. Во время заседания он вину признал, но от дачи показаний отказался. Мальцев заявил, что искренне сожалеет и раскаивается в публикации комментариев, содержащих признаки призывов к осуществлению террористической деятельности и оправдания терроризма на свой странице в социальной сети из-за негативного отношения к власти, установившей запреты и ограничения в связи с пандемией коронавируса.
Как установил суд, в период с 9 апреля 2020 года по 14 января 2022 года Мальцев опубликовал под неким постом во «ВКонтакте» комментарий, начинающийся словами «На кол…», и призывал к посягательству на жизнь зампреда правительства Татьяны Голиковой. Через пару недель мужчина аналогичным образом высказался о депутате Госдумы Валентине Терешковой, а затем — о зампредседателя ГД Ирине Яровой. Летом 2021 года и зимой 2022-го Мальцев аналогично негативно оценил деятельность главы республики Коми.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае суд приговорил к двум годам лишения свободы местного жителя, в чьих постах увидели призывы к насилию в отношении руководства страны.