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08:27, 31 мая 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за призывы к терроризму в соцсетях

В Хабаровском крае суд приговорил мужчину к двум годам за призывы к терроризму

Фото: Globallookpress.com

В Хабаровском крае суд приговорил к двум годам лишения свободы местного жителя, в чьих постах увидели призывы к насилию в отношении руководства страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

По версии следствия, осужденный разместил в соцсети материалы, призывающие к террористической деятельности. Лингвистическая экспертиза показала, что в его текстах есть выражения, побуждающие к насилию в отношении руководства страны.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд оштрафовал на 350 тысяч рублей жителя Брянска за призывы к совершению терактов. Осужденный написал в социальной сети комментарий, призывающий к совершению терактов в России, в том числе на объектах ФСБ.

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