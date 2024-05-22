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11:32, 22 мая 2024Силовые структуры

Россиянина оштрафовали за призывы к совершению терактов

ФСБ: жителю Брянска вынесли приговор за призывы к совершению терактов

Фото: Виталий Невар / ТАСС

2-й Западный окружной военный суд оштрафовал на 350 тысяч рублей жителя Брянска за призывы к совершению терактов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Брянской области.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Суд также лишил его права два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием «Интернет-сайтов» и каналов сети «Интернет».

По данным ведомства, осужденный в социальной сети написал комментарий, призывающий к совершению терактов в России, в том числе на объектах ФСБ.

Ранее стало известно, что в Ижевске местному жителю грозит до пяти лет колонии за призывы к насилию в отношении представителей органов власти.

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      Екатерина Кашурникова
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