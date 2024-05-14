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19:56, 14 мая 2024Силовые структуры

Россиянин призывал к насилию над представителями власти и попался ФСБ

ФСБ: в Удмуртии мужчина призывал к насилию над представителями власти

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Ижевске местному жителю грозит до пяти лет колонии за призывы к насилию в отношении представителей органов власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Удмуртской Республике.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным следствия, мужчина в интернете публиковал сообщения с призывом к насилию в отношении чиновников.

Ранее сообщалось, что Биробиджанский районный суд в Еврейской автономной области приговорил к 1,5 года лишения свободы условно студентку, призывавшую к расправе над евреями.

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      Анна Габай
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