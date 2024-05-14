Российскую студентку осудили на 1,5 года условно за призывы к насилию на евреями

ФСБ: в ЕАО осудили на 1,5 года условно студентку, призывавшую убивать евреев

Биробиджанский районный суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил к 1,5 года лишения свободы условно студентку, призывавшую к расправе над евреями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

Девушка признана виновной по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Ей назначали двухлетних испытательный срок.

По данным ведомства, осужденная в мессенджере выложила информацию с призывами к насилию над лицами еврейской и цыганской национальности. Отмечается, что она также угрожала своим одногруппникам из-за неприязни к ним.

Ранее стало известно, что суд в Чите приговорил к реальному сроку 17-летнюю школьницу за антигосударственное граффити и посты в социальных сетях.