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18:21, 7 июня 2024Забота о себе

Пожилым людям посоветовали продукты для защиты сердца

Кардиолог Васильев: орехи и рыба помогут защитить сердце в старшем возрасте

Фото: Lizelle Lotter / Shutterstock / Fotodom

Здоровое питание играет ключевую роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей, рассказал кардиолог Сергей Васильев. Продукты для защиты сердца он посоветовал россиянам старшего возраста в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист объяснил, что пожилым людям нужно следить за артериальным давлением, уровнем сахара в крови, массой тела и уменьшением предрасположенности к тромбозам. Последнее, по его словам, можно скорректировать при помощи питания продуктами с «хорошими» жирами. «Хорошие помогают предотвратить развитие атеросклероза. Плохие увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил Васильев.

По его словам, хорошие жиры содержатся в растительном масле (особенно в оливковом), орехах, рыбе. Эти продукты, уточнил кардиолог способствуют снижению уровня плохого холестерина в крови, улучшая общее состояние сердечно-сосудистой системы. В свою очередь, «плохие» жиры содержатся в продуктах животного происхождения: мясе (особенно в сосисках и колбасах), молочных продуктах, пальмовом и кокосовом масле. «Эти продукты способствуют повышению уровня плохого холестерина и образованию атеросклеротических бляшек, что негативно сказывается на здоровье сердца и сосудов», — заключил врач.

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      Александра Лисица
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