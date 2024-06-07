Пожилым людям посоветовали продукты для защиты сердца

Кардиолог Васильев: орехи и рыба помогут защитить сердце в старшем возрасте

Здоровое питание играет ключевую роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей, рассказал кардиолог Сергей Васильев. Продукты для защиты сердца он посоветовал россиянам старшего возраста в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист объяснил, что пожилым людям нужно следить за артериальным давлением, уровнем сахара в крови, массой тела и уменьшением предрасположенности к тромбозам. Последнее, по его словам, можно скорректировать при помощи питания продуктами с «хорошими» жирами. «Хорошие помогают предотвратить развитие атеросклероза. Плохие увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил Васильев.

По его словам, хорошие жиры содержатся в растительном масле (особенно в оливковом), орехах, рыбе. Эти продукты, уточнил кардиолог способствуют снижению уровня плохого холестерина в крови, улучшая общее состояние сердечно-сосудистой системы. В свою очередь, «плохие» жиры содержатся в продуктах животного происхождения: мясе (особенно в сосисках и колбасах), молочных продуктах, пальмовом и кокосовом масле. «Эти продукты способствуют повышению уровня плохого холестерина и образованию атеросклеротических бляшек, что негативно сказывается на здоровье сердца и сосудов», — заключил врач.

Ранее диетолог Майкл Мосли посоветовал удвоить суточное потребление белка, чтобы похудеть и поддерживать хорошую форму до старости. Если есть белок каждый день в большом количестве, то тяга к сладостям, фастфуду и другим способствующим набору веса блюдам уменьшится, что и приведет к похудению, объяснил врач.