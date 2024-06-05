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12:36, 5 июня 2024Забота о себе

Назван простой способ сохранить хорошую фигуру до старости

Диетолог Мосли посоветовал удвоить потребление белка для похудения

Фото: Monika Kabise / Unsplash

Диетолог Макл Мосли посоветовал удвоить суточное потребление белка, чтобы похудеть и поддерживать хорошую форму. Простой способ сохранить подтянутую фигуру до старости он назвал Daily Mail.

Мосли рассказал, что белок сам по себе не обладает волшебным жиросжигающим свойством. Но если есть его каждый день в большом количестве, то тяга к сладостям, фастфуду и другим способствующим набору веса блюдам уменьшится, что и приведет к похудению.

Кроме того, специалист убежден, что большинство людей недоедают белковых продуктов из-за ошибок в рекомендациях врачей. По его словам, сегодня принято считать, что мужчинам надо съедать 55 граммов белка в сутки, а женщинам — 45 граммов. Мосли же считает, что суточную норму, особенно для пожилых, надо повысить в два раза — до 90 граммов. Свою позицию он объяснил тем, что после 30 лет количество мышечной массы постепенно снижается, а чтобы остановить этот процесс, нужен строительный материал для мышц — белок.

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Однако есть много белка недостаточно, чтобы быть в хорошей форме, утверждает диетолог. Мосли призвал регулярно заниматься спортом. При этом он подчеркнул, что для наращивания мышечной массы нужны интенсивные тренировки с постепенным увеличением нагрузок.

Ранее нейропсихолог Кэтрин Рэнкин назвала неочевидные ранние признаки деменции. По ее мнению, стоит встревожиться, если человек падает чаще четырех раз в год.

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      Екатерина Улитина
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