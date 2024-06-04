Названы неожиданные ранние признаки деменции

Нейропсихолог Рэнкин назвала неспособность распознать сарказм признаком деменции

Нейропсихолог Кэтрин Рэнкин назвала пять неочевидных симптомов, которые могут указывать на начало развития деменции. Ее мнение приводит Daily Mirror.

Первым ранним признаком Рэнкин назвала неспособность распознать сарказм и иронию. Также, по ее словам, люди с деменцией не могут понять, когда им врут. Однако пациенты с болезнью Альцгеймера обычно справляются с этой задачей, отметила эксперт.

Еще одна неожиданная особенность болезни Альцгеймера — это частые падения. Рэнкин рассказала, что проблемы с равновесием и ловкостью могут начаться задолго до первых очевидных симптомов заболевания. По ее словам, если человек падает четыре раза в год — это повод встревожиться.

Третий признак, на который указала нейропсихолог — это антисоциальное поведение. Она подчеркнула: это касается законопослушных граждан, которые неожиданно начинают воровать в магазинах, неподобающе себя вести в общественных местах, делать грубые или неприличные замечания.

Кроме того, Рэнкин отметила, что у людей с ранней стадии деменции снижается способность следить взглядом за предметами. «Они как будто постоянно пристально смотрят», — объяснила специалист. При чтении они часто пропускают строчки и не замечают этого.

Последним признаком специалист назвала тягу есть просроченные продукты или несъедобные предметы. Человек может съесть цветок, который стоит на обеденном столе, привела пример Рэнкин.

Ранее психиатр Ребекка Амарильо назвала ухудшение памяти главным симптомом деменции. Она добавила, что часто перемены замечают близкие люди, а не сам пациент.