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11:35, 31 мая 2024Забота о себе

Раскрыт главный из первых симптомов деменции

Психиатр Амарильо назвала проблемы с памятью первым симптомом деменции

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Ухудшение памяти — первый и главный симптом деменции, рассказала психиатр Ребекка Амарильо. Его она назвала в комментарии для The Sun.

Доктор отметила, что близкие могут быстрее врачей обнаружить перемены в состоянии здоровья человека. Амарильо сослалась на результаты исследования, которое показало, что у людей, чьи супруги замечали у них проблемы с памятью, на самом деле были повреждения головного мозга.

«Мы понимаем, что изменения в мозге, вызванные болезнью Альцгеймера, начинаются задолго до того, как у пациентов проявляются симптомы, обнаруженные врачом. Комки белка, который, как полагают, убивает клетки мозга при болезни Альцгеймера и деменции, обнаруживаются гораздо позже», — прокомментировала психиатр.

По словам Амарильо, важно обращать внимание на изменения в памяти близких людей, чтобы диагностировать когнитивные нарушения как можно раньше.

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Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала способ снизить риск развития деменции. По ее мнению, вероятность развития старческого слабоумия ниже у тех, кому приходится регулярно проявлять креативность, решать сложные задачи и заставлять мозг работать.

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      Алиса Дмитриева
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