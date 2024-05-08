Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:01, 8 мая 2024Забота о себе

Врач раскрыла надежный способ профилактики деменции

Эндокринолог Павлова: тяжелая умственная работа может защитить от деменции

Фото: pikselstock / Shutterstock / Fotodom

Тяжелая умственная работа может защитить от деменции, заверила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Надежный способ профилактики этой болезни врач раскрыла в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, риск развития старческого слабоумия ниже у тех людей, кому приходится регулярно проявлять креативность, решать сложные задачи и заставлять мозг работать. Такой вывод был сделан на основе исследования, в котором участвовали семь тысяч человек, занятых в 305 профессиях.

Эксперимент показал, что больше остальных защищены от деменции преподаватели. «А вот однообразный ручной труд ученые отнесли к наименее когнитивно требовательным работам — это, например, уборщики, курьеры, дорожные рабочие», — отметила врач.

Павлова добавила, что риск развития слабоумия зависит и от уровня образования. У людей, окончивших вузы, вероятность столкнуться с деменцией на 60 процентов ниже, чем у остальных. «Даже если ваша работа не предполагает интеллектуальной нагрузки, всегда можно занять голову в свободное время, получив дополнительное образование, изучая иностранные языки или найдя достойное хобби», — заключила эндокринолог.

Материалы по теме:
Вирус стирает память? Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
Вирус стирает память?Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
18 февраля 2021
«Причины плохой старости идут из детского возраста» Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
31 октября 2020

Ранее Павлова призвала людей с больным кишечником добавить в рацион краснокочанную капусту. По ее словам, этот продукт снижает воспаление ЖКТ.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Армения отказалась платить взнос в ОДКБ. Пашинян заявлял, что участие Еревана в организации заморожено

      МИД прокомментировал враждебные действия Лондона по высылке военного атташе РФ

      Греческий теннисист поблагодарил мать за советское воспитание

      Бандиты жестоко расправились с 23-летней королевой красоты. Как ее погубила фотография осьминога?

      Порнозвезда рассказала в суде о сексе с Дональдом Трампом

      Почти два миллиона москвичей сходили на субботники

      Врач раскрыла надежный способ профилактики деменции

      Cadillac передумал отказываться от бензиновых машин

      Захарова прокомментировала отказы россиянам во въезде в Мексику

      Жители Орска обратились к Путину из-за выплат после наводнения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше