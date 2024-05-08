Врач раскрыла надежный способ профилактики деменции

Эндокринолог Павлова: тяжелая умственная работа может защитить от деменции

Тяжелая умственная работа может защитить от деменции, заверила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Надежный способ профилактики этой болезни врач раскрыла в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, риск развития старческого слабоумия ниже у тех людей, кому приходится регулярно проявлять креативность, решать сложные задачи и заставлять мозг работать. Такой вывод был сделан на основе исследования, в котором участвовали семь тысяч человек, занятых в 305 профессиях.

Эксперимент показал, что больше остальных защищены от деменции преподаватели. «А вот однообразный ручной труд ученые отнесли к наименее когнитивно требовательным работам — это, например, уборщики, курьеры, дорожные рабочие», — отметила врач.

Павлова добавила, что риск развития слабоумия зависит и от уровня образования. У людей, окончивших вузы, вероятность столкнуться с деменцией на 60 процентов ниже, чем у остальных. «Даже если ваша работа не предполагает интеллектуальной нагрузки, всегда можно занять голову в свободное время, получив дополнительное образование, изучая иностранные языки или найдя достойное хобби», — заключила эндокринолог.

Ранее Павлова призвала людей с больным кишечником добавить в рацион краснокочанную капусту. По ее словам, этот продукт снижает воспаление ЖКТ.