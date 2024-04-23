Врач призвала людей с больным кишечником добавить в рацион один продукт

Эндокринолог Павлова призвала есть краснокочанную капусту для здоровья ЖКТ

Сок краснокочанной капусты облегчает воспаление в ЖКТ, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В своем Telegram-канале врач призвала людей с больным кишечником добавить в свой рацион этот популярный и доступный продукт.

Сок красной капусты стимулирует рост полезных бактерий и облегчает симптомы болезни Крона и язвенного колита, объяснила Павлова.

Кроме того, свежий сок краснокочанной капусты выполняет защитную функцию: благодаря ему снижается всасывание в организм токсинов, пищевых антигенов и микроорганизмов, продолжила эндокринолог.

Употребление краснокочанной капусты способствует профилактике появления заболеваний ЖКТ Зухра Павлова эндокринолог

Напоследок врач напомнила, что капуста любого цвета полезна, так как она содержит растительную клетчатку и фолиевую кислоту.

Ранее Павлова призвала не выпивать более одной-двух чашек кофе в день. Она предупредила, что в больших количествах напиток вредит здоровью зубов и костей.