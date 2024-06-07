Призванных в ВСУ инвалидов записали в десант и заперли в подвале части

«СТРАНА.ua»: ВСУ удерживают в подвале негодных к службе бойцов с инвалидностью

55 призванных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), не годных к службе в десантно-штурмовых войсках, удерживают в подвале воинской части. Об этом заявил сын одного из бойцов Илья Ярема, передает «СТРАНА.ua».

По его словам, мужчины с инвалидностью три месяца назад были переведены из территориальной обороны в часть 81 отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск. При этом бойцы пропустили очереди на операции и реабилитации, из-за чего в дальнейшем у них ухудшилась группа инвалидности.

С тех пор им не выплачивают зарплаты, не позволяют уволиться по состоянию здоровья или перевестись в другие подразделения. «По факту они там просто заложники», — резюмировал Ярема.

1 июня сообщалось, что на Украине мобилизовали мужчину с олигофренией и пороком сердца. Молодого инвалида из Одессы задержали и доставили в сборный пункт ТЦК, где он прошел 30-минутную комиссию, на которой его признали годным к военной службе в ВСУ.