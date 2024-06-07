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07:20, 7 июня 2024Силовые структуры

Прокурор потребовал посадить на 14,5 года научного руководителя ЧВК «ЕНОТ»

«Ъ»: прокурор просит 14,5 года для научного руководителя ЧВК «ЕНОТ» Молокоедова

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

В Кунцевском суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу Андрея Молокоедова, которого следователь считает научным руководителем частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, прокурор потребовал приговорить подсудимого к 14,5 года лишения свободы, признав его виновным в организации преступного сообщества, вымогательстве и угрозе убийством.

По версии следствия, бывший советник директора Научного центра иммунологии МГУ Молокоедов в 2018 году возглавил преступную группировку, которая действовала под ЧВК «ЕНОТ». Ее участники напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева, конфликтовавшего из-за земельного участка с семьей академика РАН Михаила Пальцева, чьим советником был Молокоедов. По его указанию, считает следствие, «енотовцы» угрожали директору АО «Мираксбиофарма» Вадиму Друху, чтобы он отказался от своей должности.

Молокоедов свыше пяти лет находится под стражей. Его защита настаивает на полном оправдании в связи с отсутствием события преступления.

Это уже второй процесс по делу. По итогам первого суд дал те же 14,5 года Молокоедову, но апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на пересмотр.

4 июня Московский гарнизонный военный суд оправдал и освободил из-под стражи пятерых фигурантов уголовного дела о разбоях и кражах в составе ЧВК «ЕНОТ».

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      Любовь Ширижик
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