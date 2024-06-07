Путин назвал ограничивающую экономический рост проблему

Путин на ПМЭФ: нехватка рабочих рук ограничивает экономический рост в России

Нехватка рабочих рук ограничивает экономический рост в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Решению этого вопроса может способствовать привлечение трудовых мигрантов, констатировал глава государства. Однако России нужны люди определенной квалификации и подготовки, со знанием русского языка, местных законов и традиций, уточнил он.

В стране пока не выстроена осмысленная миграционная политика, поэтому важно возвращаться к ее обсуждению, добавил президент РФ. Возникает вопрос, как готовить таких специалистов, как сделать работу здесь комфортной для них, указал он. По данному направлению предстоит большая работа, резюмировал Путин.

Ранее российский лидер предупредил, что страну в ближайшее время ожидает дефицит работников. Привлечение трудовых мигрантов в страну не может полностью решить эту проблему, подчеркнул он.