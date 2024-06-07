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17:42, 7 июня 2024Экономика

Путин назвал приватизацию 1990-х годов ошибочной

Путин: приватизация 1990-х в России была во многом ошибочной

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сказал, что приватизация 1990-х годов в России была во многом ошибочной. Одновременно он отметил, что это не несло в себе криминальных целей. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Еще российский лидер отметил, что государство может быть эффективным собственником. Особенно в таких отраслях, которые связаны с большими вложениями и инвестициями. «Должны быть здравые «ограничительные линии» в части возврата государству приватизированных с нарушениями активов, это можно урегулировать законом», — указал он.

В конце апреля Путин говорил, что в России не идет речь о пересмотре итогов приватизации. Таким образом он опроверг сообщения, появившиеся после возбуждения правоохранителями ряда дел о возврате в государственную собственность активов некоторых предприятий.

Глава государства объяснил, что такое изъятие бизнеса производится только в случаях, когда недобросовестные действия или бездействие новых собственников компаний наносят ущерб национальным интересам и безопасности.

За последнее время в собственность государства перешли производитель макаронных изделий «Макфа», ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», ОАО «Соликамский магниевый завод» (в том числе доля, принадлежавшая миноритариям), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК).

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      Платон Щукин
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