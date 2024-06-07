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18:33, 7 июня 2024Экономика

Путин назвал суть современного неоколониализма

Путин: США используют монополию доллара, чтобы выкачивать ресурсы других стран

Фото: Anton Vaganov / Reuters

США используют монополию доллара, чтобы выкачивать ресурсы других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

По словам главы государства, Соединенные Штаты потребляют на один триллион долларов в год больше, чем производят. Это и есть неоколониализм в современном мире.

«Вот у них уровень уровень дефицита торгового баланса, текущего счета торгового баланса, триллион долларов в год. Триллион у США. Это что такое? Здесь всем людям, думаю, будет понятно, о чем я говорю. Это и есть неоколониализм в его современном издании», — заявил Путин.

Президент отметил, что фундаментальные основания американской экономики «потрескивают», выделив среди главных проблем госдолг и инфляцию.

Суммарный объем задолженности США перед мировой экономикой к настоящему времени достиг уровня 54,3 триллиона долларов, подчеркнул Путин. Из вышеуказанной суммы 12,6 триллиона долларов принадлежат физическим лицам, которые держат их на своих банковских счетах «вне границ США».

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