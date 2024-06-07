Путин раскрыл задолженность США перед мировой экономикой

Путин: США задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов

Суммарный объем задолженности США перед мировой экономикой к настоящему времени достиг уровня 54,3 триллиона долларов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Из вышеуказанной суммы 12,6 триллиона долларов принадлежат физическим лицам, которые держат их на своих банковских счетах «вне границ США». Еще 10 триллионов взяты американскими компаниями. Эти активы, по словам Путина, — «ничем не обеспечены, кроме доверия к американской экономике».

Оставшаяся часть от 54,3 триллиона долларов представляет собой вложения граждан других стран в компании США. Эти инвестиции обусловлены представлениями о надежности американских корпораций и их высокой рыночной стоимостью. В свою очередь, растущий госдолг США вкупе с сохраняющейся инфляцией может подорвать доверие инвесторов к крупнейшей экономике мира. «Чем же обеспечена экономика Соединенных Штатов, если она еще и сокращается? Ничем», — резюмировал Путин в ходе выступления на ПМЭФ.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) спрогнозировали рост государственного долга США до 133,9 процента ВВП к 2029 году. Согласно ожиданиям аналитиков, суммарный размер обязательств страны по итогам 2024-го достигнет уровня 126,6 процента ВВП, а через пять лет вырастет еще на 11,8 процентного пункта (п.п.). Как подчеркнули в МВФ, стремительное увеличение госдолга США внесет значительный вклад в наращивание глобального госдолга.