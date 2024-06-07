Путин оценил идею возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам

Путин поддержал возвращение к индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин поддержал возвращение к индексации пенсий работающим пенсионерам. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Закон об отмене индексаций действует в России с 2016 года. Изначально с предложением вернуться к индексации соцвыплат для этой категории граждан выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Путин счел подобную инициативу необходимой. «Мы должны принять это решение», — заявил президент России.

Путин добавил, что объявит о возврате индексаций пенсий работающим пенсионерам во время своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ. «Пожалуй, я сейчас прямо на форуме об этом скажу», — резюмировал глава государства.

Ранее глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов заявил об индексации пенсий военным пенсионерам на 5,1 процента с 1 октября 2024 года. До этого предполагалось, что соцвыплаты для этой категории граждан будут увеличены на 4,5 процента. Изменение произошло на фоне уточненного прогноза по инфляции.