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18:07, 30 мая 2024Экономика

Военным пенсионерам проиндексируют пенсии

Силуанов: пенсии военным пенсионерам проиндексируют 1 октября

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что пенсии военным пенсионерам в России будут проиндексированы на 5,1 процента вместо 4,5 процента с 1 октября 2024 года. Об этом сообщают РИА Новости.

Как заявил министр, выступая на заседании правительства России, ранее Минфин планировал индексацию пенсий с 1 октября 2024 года на 4,5 процента. Но в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1 процента в эти планы внесли изменения. Иными словами, как пояснил министр пенсионеры получат более высокие пенсии с учетом уточненного прогноза инфляции.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали идею гарантированного пенсионного продукта. Как заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, если в России заработает соответствующий закон, то работодатели получат хороший стимул для привлечения работников. Она убеждена, что предусмотренные этим документом шаги станут хорошим подспорьем для пенсионных накоплений.

В то же время она отрицательно отнеслась к планам введения досрочной пенсии для педагогов среднего профобразования. Она напомнила, что в соответствии с постановлением правительства есть перечень должностей, при работе на которых граждане имеют право выйти на пенсию раньше при наличии 25-летнего стажа в организациях с детьми. В него входят и средние профессиональные организации.

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