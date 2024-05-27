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15:18, 27 мая 2024Экономика

В Госдуме поддержали идею гарантированного пенсионного продукта

Депутат Бессараб: корпоративные пенсии обеспечат страну «длинными деньгами»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Если в России заработает закон «О гарантированном пенсионном продукте», то работодатели получат хороший стимул для привлечения работников. Об этом телеканалу «360» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя соответствующий законопроект, разработанный министерством финансов России.

Парламентарий убеждена, что предусмотренные этим документом шаги окажутся хорошим подспорьем для пенсионных накоплений. Кроме того, система корпоративных пенсий станет одним из источников «длинных денег», в которых государство нуждается постоянно.

Депутат подчеркнула, что если в России повысят налог на прибыль для высокооплачиваемых работников с учетом прогрессивной шкалы подоходного налога, то от какого-то предела вместо налогообложения стоит предусмотреть перечисление этих же денег в долгосрочные пенсионные накопления.

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Бессараб напомнила, что такая система используется во многих государствах, и она показывает хорошие результаты. Впрочем, как уточнила законодатель, этот механизм следует сделать понятным и прозрачным.

Ранее сообщалось, что власти задумали реализовать в России концепцию корпоративного пенсионного обеспечения, которая охватит самые разные категории населения. Предполагается, что работодателей, подключившихся к такой системе, освободят от налога на прибыль с тех средств, которые пойдут на программу долгосрочных сбережений.

Кроме того, в России могут ввести досрочную пенсию для граждан, которые проработали не менее 25 лет на должностях в органах управления и подразделениях пожарной охраны ВС РФ.

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