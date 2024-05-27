В Госдуме отреагировали на идею расширить досрочную пенсию

Бессараб не поддержала идею досрочной пенсии педагогам среднего профобразования

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею введения досрочной пенсии для педагогов среднего профобразования. В беседе с «Лентой.ру» депутат не поддержала инициативу.

Ранее сообщалось о планах депутатов от ЛДПР внести на рассмотрение Думы законопроект о внесении изменений в статью Федерального закона «О страховых пенсиях». Парламентарии предложили учитывать педагогический стаж (при условии, что в учреждении среднего профобразования обучается не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет) и давать право на досрочное пенсионное обеспечение. Уточняется, что в случае принятия законопроекта на заслуженный отдых можно будет уйти после 25 лет педстажа вне зависимости от возраста студентов.

«И сегодня такая норма есть в законодательстве, в соответствии с постановлением правительства есть перечень должностей, при работе на которых граждане имеют право выйти на пенсию раньше при наличии 25-летнего стажа в организациях с детьми. Туда входят и средние профессиональные организации. Самое главное здесь — это норма в 25 лет стажа с детьми и требование, чтобы среди обучающихся было не менее 50 процентов несовершеннолетних», — объяснила Бессараб.

Предлагается снять норму о детях, но тогда снимается и психофизиологическая нагрузка, из-за которой и есть право на досрочную пенсию Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

23 мая генеральный директор АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк рассказал, что для увеличения накоплений к моменту выхода на пенсию россиянам стоит использовать два финансовых инструмента. Речь идет о программе долгосрочных сбережений (ПДС) и корпоративной пенсионной программе, которые можно применять одновременно.

До этого член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что мошенники начали использовать новую схему обмана людей старшего возраста. Немкин уточнил, что мошенники представляются сотрудниками Социального фонда и пытаются внушить россиянам, что у них выявили «неучтенный стаж». После этого им предлагают оформить заявление на перерасчет пенсии для ее увеличения. Злоумышленники утверждают, что это можно сделать по телефону.