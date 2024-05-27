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15:35, 27 мая 2024Экономика

В Госдуме отреагировали на идею расширить досрочную пенсию

Бессараб не поддержала идею досрочной пенсии педагогам среднего профобразования
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею введения досрочной пенсии для педагогов среднего профобразования. В беседе с «Лентой.ру» депутат не поддержала инициативу.

Ранее сообщалось о планах депутатов от ЛДПР внести на рассмотрение Думы законопроект о внесении изменений в статью Федерального закона «О страховых пенсиях». Парламентарии предложили учитывать педагогический стаж (при условии, что в учреждении среднего профобразования обучается не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет) и давать право на досрочное пенсионное обеспечение. Уточняется, что в случае принятия законопроекта на заслуженный отдых можно будет уйти после 25 лет педстажа вне зависимости от возраста студентов.

«И сегодня такая норма есть в законодательстве, в соответствии с постановлением правительства есть перечень должностей, при работе на которых граждане имеют право выйти на пенсию раньше при наличии 25-летнего стажа в организациях с детьми. Туда входят и средние профессиональные организации. Самое главное здесь — это норма в 25 лет стажа с детьми и требование, чтобы среди обучающихся было не менее 50 процентов несовершеннолетних», — объяснила Бессараб.

Предлагается снять норму о детях, но тогда снимается и психофизиологическая нагрузка, из-за которой и есть право на досрочную пенсию

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

23 мая генеральный директор АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк рассказал, что для увеличения накоплений к моменту выхода на пенсию россиянам стоит использовать два финансовых инструмента. Речь идет о программе долгосрочных сбережений (ПДС) и корпоративной пенсионной программе, которые можно применять одновременно.

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До этого член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что мошенники начали использовать новую схему обмана людей старшего возраста. Немкин уточнил, что мошенники представляются сотрудниками Социального фонда и пытаются внушить россиянам, что у них выявили «неучтенный стаж». После этого им предлагают оформить заявление на перерасчет пенсии для ее увеличения. Злоумышленники утверждают, что это можно сделать по телефону.

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      Кирилл Садовский
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