Игравший в России Кварацхелия описал время в Москве фразой «жил в страшном месте»

Кварацхелия о периоде карьеры в Москве: мне было тяжело, я жил в страшном месте

Полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал о периоде карьеры, проведенном в московском «Локомотиве». Его цитирует The Player's Tribune.

Кварацхелия вспомнил, что переехал в Москву в возрасте 17 лет, а его родители очень волновались за него. По словам игрока, он испытывал стресс. «Мне было тяжело. Я жил в учебном центре. Остальные жили в других местах. И это было немного страшное место! Я не шучу! Это было в глухом лесу, и туда нельзя выйти гулять, так как там было несколько собак и тому подобное», — заявил грузинский футболист.

Кварацхелия перешел в «Локомотив» из грузинского «Рустави» на правах аренды в 2019 году. Он провел в составе железнодорожников семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Вместе со столичным клубом он стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны. После этого хавбек подписал контракт с казанским «Рубином», в котором провел три года.

В 2022 году Кварацхелия перешел в «Наполи» за десять миллионов евро. Вместе с новым клубом полузащитник стал чемпионом Италии в сезоне-2022/2023 и был признан самым ценным игроком Серии А. В данный момент Кварацхелия является самым дорогим игроком из стран бывшего СССР, его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.