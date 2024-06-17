«Моя голова чуть не взорвалась». Какие опасности поджидают людей в самолете и чего там точно нельзя делать?

Врачи призвали путешественников отказаться от макияжа и узкой одежды в самолете

В пассажирских самолетах существуют очевидные правила для путешественников, которые позволяют обеспечивать безопасность полетов. Например, на гражданских рейсах запрещено курить, нарушать порядок, подниматься с места при турбулентности и многое другое. Однако есть правила, которые мало кому известны, но помогут сохранить здоровье во время полета. Какие полезные советы эксперты дают туристам, путешествующим самолетами, разбиралась «Лента.ру».

Часовой полет в самолете равен 20 минутам в солярии

Девушкам, которые заботятся о качестве кожи, настойчиво рекомендуют не пользоваться декоративной косметикой до посадки в самолет. Врач с никнеймом D the Korean опубликовал в соцсети TikTok видео, в котором объяснил, что косметические продукты на лице сушат кожу.

Воздух в самолете сухой, а это значит, что кожа станет выделять жир, пытаясь компенсировать сухость. В самолете ваш макияж будет выглядеть ужасно, а кожа при этом испортится D the Korean врач

Еще один эксперт, дерматолог Линдси Зубрицки с никнеймом @dermguru, в TikTok отметила, что во время перелетов она всегда закрывает шторку иллюминатора и наносит на лицо солнцезащитный крем. «Полет на высоте 30 тысяч футов в течение часа равен 20 минутам в солярии», — предупредила инфлюэнсерша, блог которой насчитывает миллион подписчиков.

Путешественникам посоветовали во время перелетов наносить на кожу солнцезащитный крем Фото: EvaL Miko / Shutterstock / Fotodom

Кроме того, Зубрицки посоветовала орошать лицо термальной водой, смазывать губы вазелином, а также надевать компрессионные чулки, чтобы предотвратить отеки голени и расширение вен. После полета дерматолог порекомендовала путешественницам применять тканевую маску для лица.

Такого же мнения придерживается российский врач-косметолог Екатерина Анчикова, дерматовенеролог, сотрудничающий с косметическим брендом d’Alba. По ее словам, увлажняющие маски помогут предотвратить появление акне.

Обтягивающая одежда в самолете может спровоцировать тромбоз

По мнению экспертов, узкая одежда не только создает неудобство путешественнику во время полета, но и может привести к проблемам со здоровьем. Российский хирург-флеболог Армен Авакян предупредил, что во время долгих перелетов, когда человек сидит на одном месте и не двигается, у него замедляется отток венозной крови.

Из-за такой нагрузки на венозную систему повышается риск образования тромбов — сгустков крови, которые при определенных условиях могут мигрировать в сосуды сердца или легких и привести к летальному исходу Армен Авакян хирург-флеболог

Врач также порекомендовал туристам взять в самолет теплую кофту или свитер из натуральных материалов, чтобы не простудиться из-за работающих кондиционеров, и отказаться от обуви на каблуках и шпильках, чтобы избежать отеков и травм при эвакуации.

Помимо этого, при выборе одежды для перелета путешественникам стоит отдать предпочтение джинсам или брюкам, а не шортам. Бортпроводница и пользовательница TikTok с ником @cherdallas пояснила, что, во-первых, в такой одежде на борту легко замерзнуть, а во-вторых, во время эвакуации при спуске с аварийной горки можно обжечь ягодицы.

В ручную кладь нелишним будет взять теплую кофту или свитер из натуральных материалов Фото: Shyntartanya / Shutterstock / Fotodom

С ней согласен ее коллега — бортпроводник из США по имени Томми Чимато: по его словам, в салоне самолета много микробов, и закрытая одежда позволяет максимально защитить кожу от соприкосновения с обивкой кресла и прочими материалами в салоне воздушного судна.

Не менее неудачными предметами туалета для путешествия в самолете эксперты назвали спортивное платье с шортами, которые неудобно снимать в узкой кабине туалета, и заколки-крабы, которые мешают прислоняться к подголовнику.

Алкоголь на борту создает нагрузку на сердце, а снотворное действует сильнее

О вреде употребления горячительных напитков во время перелетов говорилось не один десяток раз. Эксперты предупреждают, что распитие алкоголя в самолете создает нагрузку на сердце из-за снижения количества кислорода в крови и учащения пульса.

По словам доктора Евы-Марии Эльменхорст из Немецкого аэрокосмического центра в Кельне, людям с заболеваниями сердца и легких стоит полностью исключить употребление спиртного на борту. «Насыщение кислородом крови у них может быть изначально низким, а затем упасть еще сильнее, (...) что приведет к обращению к неотложной медицинской помощи в полете», — констатировала Эльменхорст.

Употребление алкоголя в воздухе может привести к проблемам со здоровьем, предупреждают врачи Фото: Surachet Jo / Shutterstock / Fotodom

Бывшая стюардесса, путешественница и писательница Тиффани Хок также предупредила об опасности употребления снотворного на дальнемагистральных рейсах. Она подчеркнула, что некоторые препараты могут вызвать нетипичную реакцию, головокружение и другие побочные эффекты. Поэтому обязательно следует проконсультироваться с врачом о допустимости их приема в полете.

Не думайте, что вы сможете запить снотворное парой напитков и комфортно спать ровно столько времени, сколько нужно. Некоторые снотворные могут вызвать состояние опьянения и другие побочные эффекты. Кроме того, вам необходимо быть начеку в случае возникновения механической неисправности или других чрезвычайных ситуаций в самолете Тиффани Хок экс-стюардесса, писательница, автор статей для The New York Times, CNN, GQ, National Geographic Traveler

Силиконовые импланты не взрываются в воздухе

Одна из самых популярных страшилок, которыми пугают любительниц пластической хирургии, — взрывающиеся из-за перепада давления в самолете силиконовые импланты. Однако врачи успокаивают: такая ситуация возможна только в том случае, если использовано несертифицированное изделие.

Чтобы качественный имплант взорвался в самолете, я не представляю, какой силы должно быть давление или удар. Это нужно приложить какие-то нечеловеческие усилия, чтобы что-то где-то лопнуло Александр Вдовин пластический хирург

Его коллега Ольга Рабодзей разделяет это мнение. «И давайте включим элементарную логику: силиконовые импланты доставляются в нашу страну именно по воздуху. Если бы это было правдой, то мы просто не дождались бы своего рабочего материала», — рассуждает пластический хирург.

Но пугающие ситуации с людьми, изменившими внешность хирургическим путем, в самолетах все же случаются. Так, в 2022 году модель OnlyFans Виктория из Великобритании, сделавшая операцию по подтяжке век в Турции, призналась, что едва не лишилась головы во время перелета: у девушки разошелся шов за ухом.

«Сразу после этого я начинаю чувствовать, как горячая жидкость стекает по моей шее… Очевидно, это была кровь. Моя голова чуть не взорвалась», — призналась модель, добавив, что вещество желтоватого оттенка издавало неприятный запах. Виктории пришлось провести весь полет с забинтованной головой.

